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Bolu’da otoyolda 8 araç zincirleme kazaya karıştı; 10 yaralı

Ajans Haberleri
  • 11.04.2025 15:27
  • Giriş: 11.04.2025 15:27
  • Güncelleme: 11.04.2025 15:27
Kaynak: DHA
Bolu’da otoyolda 8 araç zincirleme kazaya karıştı; 10 yaralı

Mutlu YUCA-Zübeyde ÖZMEN/BOLU, (DHA)- BOLU’da Anadolu Otoyolu’nda karlı havada 8 aracın karıştığı zincirleme kazada 10 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönü ulaşıma kapandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı Elmalık mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden 4 otomobil, hafif ticari araç, yolcu otobüsü, kamyon ve TIR, karlı havada zincirleme kazaya karıştı. Kazada 10 kişi yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle yolun İstanbul yönü ulaşıma kapandı. Yaralılar, sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yolun trafiğe açılması için ekiplerin çalışmaları sürüyor. (DHA)

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