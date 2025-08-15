Bolu’da seyir halindeki midibüs alev alev yandı

Bolu’da D-100 kara yolunda seyir halindeki yolcu midibüsü, motor kısmından çıkan yangında kısa sürede alevlere teslim oldu. İtfaiye ekiplerince söndürülen araç kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Bolu-Düzce arasında D-100 kara yolunun Ankara istikameti üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 81 ACS 184 plakalı yolcu midibüsü, seyir halindeyken motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Kısa sürede büyüyen alevler, midibüsün tamamını sardı. İhbar üzerine olay yerine Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında araçta yolcu olmadığı öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Midibüs kullanılamaz hale geldi.