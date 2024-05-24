Bolu’da şimşekler geceyi aydınlattı

Bolu’da 2 gündür etkili olan sağanakla birlikte çakan şimşekler geceyi aydınlattı. Oluşan muhteşem manzara dronla görüntülendi.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Bolu’da 2 gündür sağanak etkili oldu. Aralıklarla gök gürültülü sağanağın etkili olduğunu Bolu’da gece saatlerinde çakan şimşekler geceyi aydınlattı. Bolu’nun Kılıçarslan Mahallesi’nde bulunan Köroğlu Heykeli’nin bulunduğu noktadan çakan şimşekler havadan dronla görüntülendi. Dron fotoğrafçısı Utku Cihan’ın çektiği görüntüler muhteşem manzaralara sahne oldu.