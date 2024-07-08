Bolu’da temel kazısında Roma dönemine ait hamam bulundu

Bolu'da bir apartman inşaatı temel kazısında, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen hamam ortaya çıktı. Hamamda el oyması seramik eserler de bulundu.

Güncel 08.07.2024 16:09 Giriş: 08.07.2024 16:09

Güncelleme: 08.07.2024 16:17 Kaynak: DHA

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