Bolu’da trafik denetimlerinde ceza yağdı

Bolu’da son bir haftada 2 bin 904 araç sürücüsüne, 9 milyon 502 bin 923 lira ceza kesildi, 223 araç trafikten men edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı sınırları içerisinde 31 Mart-06 Nisan tarihlerinde bin 673 trafik denetimi gerçekleştirildi. Trafik ve jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde 52 bin 797 araç ve sürücü kontrol edildi. Bin 760 araç sürücüsüne hız ihlalinden, 315 araca periyodik muayene yaptırmamaktan, 210 araç sürücüsüne emniyet kemeri takmamaktan, 107 kişiye sürücü belgesiz araç kullanmaktan, 47 araca zorunlu mali sigortası bulunmamaktan, 2 bin 904 araç sürücüsüne toplam 9 milyon 502 bin 923 lira cezai işlem uygulandı. Ayrıca 223 araç trafikten men edildi. Ekiplerin kent genelindeki trafik denetimlerine devam edeceği öğrenildi.