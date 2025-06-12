Bolu’da ulaşıma yüzde 33 zam

Bolu’da toplu taşımaya yüzde 33, ticari taksilere ise yüzde 25 zam yapıldı. Özel halk otobüslerinde tam bilet, 25 liradan 34 liraya yükseltilirken, öğrenci bileti ise 18 liradan 24 liraya yükseltildi.

Bolu Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası’nın talebi üzerine, Bolu Belediyesi Haziran ayı meclis oturumunda, özel halk otobüsü ve ticari taksi ulaşım fiyatlarına zam yapılmasına dair hazırlanan gündem maddesi görüşüldü.

Şehir içi ulaşımda kullanılan özel halk otobüsleri ve taksilerde uygulanması istenen fiyat artışı oy birliğiyle kabul edildi. Bu kapsamda toplu taşımada yüzde 33, ticari taksilerde ise yüzde 25 zam yapılmasına karar verildi.

Özel halk otobüslerinde tam bilet fiyatı 25 liradan 34 liraya, öğrenci bileti ise 18 liradan 24 liraya yükseldi.

Bolu'da geçtiğimiz yıl nisan ayında ulaşıma yüzde 63 zam yapılmıştı.

SOL PARTİ'DEN TEPKİ

SOL Parti Bolu İl Örgütü, zamlara tepki göstererek geri alınmasını istedi. Açıklamada, kamunun görevininin baha üretmek değil yurttaşları koruyacak önlemler almak olduğu vurgulandı.

Açıklama şu şekilde:

"Halkımız iktidarın ekonomi politikalarıyla giderek yoksullaşırken bu kez de Bolu Belediyesi meclisi tarafından oy birliği sonucunda alınan kararla beraber kentimizde toplu ulaşıma yüzde 33'e varan zam yapıldı. Alınan karara göre tam biniş ücreti 34 TL olarak belirlenirken öğrenci toplu ulaşımı tarifesi ise 24 TL oldu.

'KAMUNUN GÖREVİ, YURTTAŞI KORUYACAK ÖNLEMLERİ ALMAKTIR'

Belediyeler, iktidarın zamlarını ve artan maliyetleri elbette ki gerekçe gösterebilirler. Ancak kamunun görevi gerekçe göstermek değil, yurttaşı koruyacak önlemleri almaktır. Ulaşımda bırakın zammı; indirimleri başlatmak, ücretsiz ulaşım hakkını yurttaşlara sağlayacak bir sosyal politika uygulamak yeni seçilen tüm belediyelerin görevi olmalıdır.

'ZAMLARI KABUL ETMİYORUZ'

Ücretsiz ulaşım, ücretsiz su, insanca yaşam şartları tüm halkımızın hakkıdır. Ve yerel yönetimler de bunları hayata geçirmekle görevlidir. Emekçi halkımıza yönelik kamucu bir politika acilen hayata geçirilmelidir. Hayatta kalmanın her anlamda zorlaştığı ekonomik zorlukların yurttaşın belini büktüğü bu günlerde ulaşım hakkının gaspına yol açabilecek bu zamları kabul etmiyoruz. Zamlar acilen geri alınmalıdır!"