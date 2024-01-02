Bolu’da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı

Bolu’da jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, evinde uyuşturucu madde ile yakalanan şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri şüpheli E.K.’nin evine operasyon düzenledi. Ev içerisinde yapılan aramada 134 gram kubar esrar, 5 gram kokain, 904 uyuşturucu hap ve hassas terazi ele geçirildi.

Olaya ilişkin gözaltına alınan E.K., karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Evinde uyuşturucu madde ile yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.