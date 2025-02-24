Bolu’da vinç yüklü tır, çarptığı sinyalizasyon direğini yerinden söktü

Bolu’da D-100 kara yolunda kontrolden çıkan vinç yüklü tır, sinyalizasyon direğine çarptı. Tırın çarptığı demir direk yerinden söküldü. D-100 kara yolu üzerinde polis ekipleri trafiği kontrollü olarak sağlıyor.

Kaza, D-100 kara yolunda Gölyüzü Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde seyreden Gürkan M. idaresindeki 34 HL 6964 plakalı vinç yüklü tır, kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, sinyalizasyon direğine çarptı. Demir direği yerinden söken tırın lastiği koptu. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye polis, SEDAŞ ve karayolları ekipleri sevk edildi. SEDAŞ ekipleri tarafından yangın çıkmaması için sinyalizasyon sisteminin elektriği kontrollü olarak kapatıldı. Polis ekipleri tarafından bölgede trafik kontrollü olarak sağlandı. Tırın bulunduğu yerden kaldırılması için çalışma başlatıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(EÖ-