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Bolu’da yeni açılan çevre yolunda ilk kaza

Bolu’da yeni kullanılmaya başlanan Güney Çevre Yolu’nda Beypiliç firmasına ait kamyon ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Ajans Haberleri
  • 23.12.2023 17:32
  • Giriş: 23.12.2023 17:32
  • Güncelleme: 23.12.2023 17:35
Kaynak: İHA
Bolu’da yeni açılan çevre yolunda ilk kaza

Kaza, Güney Çevre Yolu’nda Kasaplar köyü mevkiinde bulunan dönel kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Güney Çevre Yolu’ndan D-100’e seyreden Ercan Y. idaresindeki 14 BN 935 plakalı Beypiliç firmasına ait kamyon ile Ahmet Baysal Bulvarı’ndan kavşağa girmekte olan Meliha D. yönetimindeki 14 AY 562 plakalı otomobil çapıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil yolda savruldu. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptığı kontrollerin ardından yaralanan vatandaş olmadığı için merkeze dönüş yaptı.

Kazanın olduğu bölgede polis ekipleri tarafından gerekli önlemler alındı. 
Otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

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