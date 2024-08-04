Bolu’da yere çöp atanlara 14 bin lira ceza uygulanmaya başlandı

Bolu Belediyesi yere çekirdek kabuğu, sigara izmariti veya çöp atanlara 14 bin 407 lira idari para cezası uygulamaya başladı. Güvenlik kameralarından yere çöp atanlar tespit edilip zabıta ekipleri tarafından cezai işlem uygulanıyor. O anları paylaşan Belediye Başkanı Özcan, "Uyarmadı demeyin. Ekipler iş başında ve kameralarla takip ediyoruz” dedi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 31 Temmuz tarihinde yere sigara izmariti, çekirdek kabuğu, çöp atan ve yere tüküren kişilere 14 bin 407 liraya kadar idari para cezası uygulanacağını duyurmuştu.

Bu duyurunun ardından zabıta ekipleri harekete geçti. Şehrin dört bir yanındaki güvenlik kameralarından vatandaşlar takip edildi. Ekipler tarafından yere çöp ve sigara izmariti atan vatandaşlara cezai işlem uygulandı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Başkan Tanju Özcan, “Uyarmadı demeyin!!! Ekipler iş başında ve kameralarla takip ediyoruz. ‘Türkiye’nin en temiz şehrini kirletmeye kimsenin hakkı yok’ demiştim, gereğini yapmak konusunda sonuna kadar kararlıyız” ifadelerini kullandı.