Bolu’da yıldırım kaynaklı çıkan yangınlar söndürüldü

Bolu’nun Seben ve Gerede ilçelerinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan iki ayrı örtü yangını, orman ve itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Bolu’nun iki ayrı ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alanda yangın meydana geldi. Seben ilçesinde ormanlık alanda yıldırım düşmesiyle başlayan yangın, kısa sürede çevredeki örtü alanına yayıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yangına karadan müdahale ederek kontrol altına aldı. Gerede ilçesinde de ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine intikal eden ekipler, yangını kısa sürede söndürdü.

Her iki yangına da ormanlık alanlara sıçramadan müdahale edilirken, soğutma çalışmaları devam ediyor.