Bolu’daki orman yangını kısa sürede kontrol altına alındı

Bolu’da ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan hızlı müdahale ile büyümeden kontrol altına alındı.

Yangın, öğle saatlerinde Pelitçik köyü yakınlarındaki ormanlık alanda meydana geldi. Orman İşletme Müdürlüğü, Bolu Belediyesi itfaiyesi ve jandarma ekiplerinin karadan müdahalesine, bir helikopter de havadan destek verdi. Ekiplerin koordineli çalışması sonucu yangın büyümeden kontrol altına alındı. Alevleri ilk kendisinin gördüğünü söyleyen Ahmet Çetin, yangını fark eder etmez traktörüne su tankeri bağlayarak hızla olay yerine gittiğini ve alevlere müdahale ettiğini söyledi. Yangını aynı zamanda diğer köylülere ve orman ekiplerine de bildiren Çetin’in duyarlılığı sayesinde ekipler kısa sürede bölgeye ulaştı.

Yangını müdahale eden Ahmet Çetin, "Yangını ilk biz gördük, kendi imkanlarımızla yangına müdahale etmeye başladık. Köylülerle, traktörlerle müdahale ettik. Ormancılar ve helikopter geldi, yangını kontrol altına alarak söndürdü" dedi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.