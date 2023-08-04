Bolu’daki orman yangını kontrol altına alındı

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın, Fındıcak köyü yakınlarında bulunan ormanlık alanda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir sebeple ormanlık alandan dumanlar yükselmeye başladı.

Fındıcak köyündeki vatandaşların dumanları fark etmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.

Olay yerine itfaiye ekipleri ve arazözler sevk edildi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekipler tarafından yangın yayılmadan söndürüldü.

Ekiplerin bölgede soğutma çalışması sürüyor.