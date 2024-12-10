Bolu’daki örtü yangını kontrol altına alındı



Yangın, Mudurnu ilçesine bağlı Dokurcun köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle ormanlık alanın yakınlarında bulunan bir alanda yangın çıktı. Yangın kısa süre içerisinde büyüdü. Köy yakınlarından yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İlk etapta orman yangını zannedilen yangının örtü yangını olduğu anlaşıldı. Bölgeye kısa sürede ulaşan ekipler yangını kontrol altına aldı.