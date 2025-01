Bolu’daki yangın faciasında Dekan Atakan Yalçın hayatını kaybetti

Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan, Grand Kartal Otel'de çıkan ve 76 kişinin yaşamını yitirdiği yangında Özyeğin Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Atakan Yalçın yaşamını yitirdi.

Yangında Atakan Yalçın ile kızı Elif Derin’in de hayatını kaybetti.

Yalçın ve kızının kaybı sonrasında Özyeğin Üniversitesi de internet sitesi üzerinden açıklama yaptı.

Özyeğin Üniversitesi’nden yapılan açıklamada şu ifadelere verildi:

“Üniversitemizin kıymetli öğretim üyelerinden, İşletme Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Atakan Yalçın ve kızı Elif Derin’i, Bolu Kartalkaya’da meydana gelen yangında kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Değerli bilim insanımızın ailesinin, Özyeğin Üniversitesi mensuplarının, öğrencilerimizin ve tüm sevenlerinin başı sağ olsun. Bu zamansız ve acı kayıp dolayısıyla, yangında hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızın ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz.”

ATAKAN YALÇIN KİMDİR?

1994 yılında Boğaziçi Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Atakan Yalçın, İşletme Yönetimi Yüksek Lisans (MBA) derecesini 1996 yılında Southern Methodist Üniversitesi'nden; Finans Doktora derecesini ise 2002 yılında Boston College'dan aldı.

2000 yılında Brandeis Üniversitesi ve 2003-2004 yıllarında Boston College’da ziyaretçi öğretim üyesi, 2004-2012 yılları arasında da Koç Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak çalıştı.

2012 yılında ise Özyeğin Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde görev yapmaya başladı.

Yalçın, Haziran 2019’dan bu yana Dekanlık görevini sürdürüyordu.

Finansal Yönetim, Portföy Yönetimi, Finansal Modelleme ve Türev Ürünler üzerine dersler veren Dr. Yalçın'ın Finansal Ekonomi alanında yaptığı araştırmalar Journal of Empirical Finance, Journal of Banking and Finance, Journal of Financial Research ve Journal of Marketing gibi alanının önde gelen dergilerinde yayınlandı.