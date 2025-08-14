Bolu’dan, Ankara ve Kırıkkale’ye 2.5 milyon yavru sazan gönderildi

Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bağlı Gölköy Su Ürünleri Üretim Tesisinde üretilen 2 milyon 586 bin yavru sazan balığı Ankara ve Kırıkkale’ye gönderildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında, Türkiye genelindeki iç su kaynaklarında balık popülasyonunun artırılması hedefleniyor. Bu çerçevede Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bağlı Gölköy Su Ürünleri Üretim Tesisinde üretilen toplam 2 milyon 586 bin yavru sazan balığı, doğal su kaynaklarını zenginleştirmek amacıyla Ankara ve Kırıkkale’ye gönderildi. Yapılan planlama doğrultusunda, 1 milyon 873 bin adet yavru sazan Ankara’daki göl ve barajlara, 695 bin adet ise Kırıkkale’deki su kaynaklarına bırakıldı.

Dağıtımı yapılan balıklar, bölgedeki iç su ekosisteminin zenginleştirilmesi ve sürdürülebilir balıkçılığın desteklenmesi amacıyla doğaya salındı.