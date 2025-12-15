Bölünmüş yol projesi yargıdan döndü: "Projede kamu yararı yok"

HABER MERKEZİ

Antalya’da 11 arkeolojik sit ve 9 koruma alanından geçmesi planlanan, toplam 74 kilometrelik Finike-Demre-Kaş-Kalkan Bölünmüş Yol Projesi için verilen çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) olumlu” kararı, Antalya 2’nci İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi. Kararın ardından Kaş Çevre ve Kültür Derneği basın açıklaması yaparak iptale gerekçe gösterilen bilirkişi raporunun özetini kamuoyuna açıkladı.

Açıklamada, bilirkişi raporunun uzun süredir dile getirdikleri kaygıları doğruladığını belirterek kamuoyunun yanlış bilgilendirildiğini ifade etti. Projenin kamuoyunda en çok dile getirilen Finike-Demre arasındaki virajlı kesimi kapsamadığı vurgulanan açıklamada, “Demre-Finike arasındaki virajlı yolun tünelle geçilmesi, bu projenin konusu değildir. Çünkü Finike etabı projeden çıkarılmıştır. İncelenen ve iptal edilen ÇED yalnızca 64 km’lik Demre–Kaş–Kalkan kesimini kapsamaktadır” denildi.

Bilirkişi raporuna göre, yolun Demre ve Kaş’ı transit geçmesi nedeniyle bölge halkının büyük bölümünün mevcut yolu kullanmaya devam edeceği, bu nedenle otoyol standartlarında yeni bir yolun zorunlu olmadığı tespit edildi.

Raporda, resmi trafik kazası verileri de yer aldı. Buna göre 2020–2024 yılları arasında meydana gelen 1053 kazanın büyük bölümünün düz yol kesimlerinde gerçekleştiği belirtildi. Açıklamada, “Bu veriler, ‘virajlar kazaya neden oluyor, bu yüzden yeni otoyol yapılmalı’ savının istatistiksel olarak doğru olmadığını göstermektedir” denildi.

66 BİNDEN FAZLA AĞAÇ KESİLECEKTİ

Bilirkişi raporunda, projenin doğa ve tarım alanları üzerindeki etkilerine de dikkat çekildi. Demre’de örtü altı tarım yapılan alanların, yeraltı su kaynaklarının, ormanların ve zeytinliklerin geri dönüşü olmayacak biçimde zarar göreceği belirtildi. Rapora göre proje kapsamında 1520 hektar orman alanı tahrip edilecek, 66 binden fazla ağaç kesilecekti. Açıklamada ayrıca, Kaş coğrafyasına özgü Likya Orkidesi ve Kaputaş Andızotu’nun da aralarında bulunduğu 22’si endemik 454 bitki türünün projeden etkileneceği vurgulandı.

Bilirkişi heyeti, yol güzergâhının en az 11 arkeolojik ve 4 doğal sit alanını etkilediğini belirtti. Açıklamada, kültürel mirasa ilişkin değerlendirmelerin ÇED raporunda eksik ve yüzeysel ele alındığı ifade edildi.

Açıklamada, mahkemenin kararında kamu yararı bulunmadığına hükmettiği hatırlatılarak şunlar kaydedildi: “Mahkeme, projenin trafik yoğunluğuna istinaden zorunlu bir ulaşım ihtiyacına dayanmadığı, çevresel ve kültürel zararlarının çok yüksek olduğu, ekonomik ve toplumsal fayda iddialarının bilimsel somut verilere dayanmadığı tespitlerinden hareketle, söz konusu projede kamu yararı bulunmadığı kararı vermiştir.”

Açıklama, “Bu kadar büyük ölçekte bir ekolojik ve kültürel tahribata sebep olacak bir proje, 15 dakikalık sınırlı bir ulaşım faydası ile gerekçelendirilemez. Kaş Çevre ve Kültür Derneği olarak; yaşam alanlarımızı, doğal varlıklarımızı ve binlerce yıllık kültürel mirasımızı geri dönüşü olmayan biçimde tahrip edecek mermer ve taş ocaklarına, rant ve kaynak aktarım projelerine ve bölgenin yerel üzerinden işleyen ekonomik yapısını değiştirecek projelere karşı durmaya; çocuklarımızın geleceğini, halkımızın/kamunun yararını, hukuku ve bilimi savunmaya devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla bildiririz” ifadeleriyle son buldu.