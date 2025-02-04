Bolu’nun incisi beyaz örtüyle kaplandı
Kaynak: İHA
Bolu’nun incisi olarak tabir edilen Gölcük Tabiat Parkı beyaz örtüyle kaplandı.
Bolu’nun yükseklerinde sabahın erken saatlerinde kar yağışı başladı. Yüksek tepelerde hafif şekilde etkisi sürdüren kar yağışı nedeniyle Gölcük Tabiat Parkı beyaz örtüyle kaplandı. Kent merkezine 13 kilometre uzaklıkta bulunan Tabiat Parkı, kış güzelliğine büründü. Gölcük’ün simgesi konuk evinin ardındaki beyaz örtüyle kaplanan ağaçlar kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Kar yağışının akşam saatlerine kadar hafif şekilde etkisini sürdürmesi bekleniyor.