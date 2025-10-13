Bolu’nun kalbi delik deşik olacak

Ebru ÇELİK

Bolu’nun doğal alanları peş peşe verilen ÇED kararlarıyla şirketlerin hedefi haline geldi. Yedigöller, Abant ve Uzunlar Gölü çevresinde altı yeni proje için onay ve başvuru süreci tamamlandı. Bolu’nun doğa harikaları bu rant dalgasının ortasında kaldı. 1 ay içerisinde onay alan ve ÇED sürecinde olan projeler ise şu şekilde sıralandı:

• VALİLİKTEN ORMANA TAŞOCAĞI

Bolu Valiliği, Göynük Çamlıca köyü mevkiinde yaklaşık 10 hektarlık ormanlık alanda taşocağı kurulacak. 2 milyon 250 bin TL maliyetli proje için “ÇED gerekli değildir” kararı verildi. Ormanlık alan talan edilecekken sahanın güneyinde Kuru dere, Kuzu deresi, batısında Suluca deresi, Mezarlık deresi geçiyor.

• KÖMÜR OCAĞI SANTRALE BAĞLANIYOR

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) Göynük’teki Himmetoğlu Linyit Ocağı, 51 milyon TL’lik yatırımla kapasite artırıyor. Proje, Aksa Göynük Enerji A.Ş. tarafından yürütülecek ve mevcut Göynük Termik Santrali ile entegre çalışacak. ÇED raporuna göre proje sahası, jeotermal enerji ruhsatlarıyla çakışıyor.

• ENERJİ İLE TÜRBİN TARLASI

DAVEN Enerji, Bolu’nun Göynük ve Mudurnu ilçelerinde 1 milyar 855 milyon TL’ye Çubuk RES ve enerji depolama tesisi kurmayı planlıyor. Proje, Akçaalan, Çubuk, Bozcaarmut ve Çağşak köylerini kapsıyor.

Aynı bölgede Uygun Enerji A.Ş. de Adapazarı RES artışı için harekete geçti. Toplamda yaklaşık 100 türbinin kurulacağı belirtiliyor. Her iki proje de ormanlık alanda kalıyor. Bölgede kuş göç yolları ve su kaynakları bulunuyor.

• BALTALI KÖYÜNE PATLATMALI OCAK

Haziran 2025’te “ÇED olumlu” kararı verilen Baltalı köyü kalker ocağı, Bolu’nun merkezine bağlı ormanlık alanda yer alıyor. Ali Murat Uyman şirketinin hayata geçireceği projenin bedeli ise 11,5 milyon TL. Toplam 99,8 hektarlık ruhsat sahasında her yıl 700 bin ton malzeme patlatılarak çıkarılacak. Çıkarılan taş, Bolu Çimento Fabrikası ve hazır beton tesislerine taşınacak.

• ABANT SU HAVZASINA TAŞOCAĞI

Bolu Merkez Müstakimler köyünde, Kumsan Nakliya tarafından planlanan taşocağına da “ÇED olumlu” kararı verildi. 3 milyon TL’lik proje tamamen orman içinde yer alıyor. Saha, Abant Gölü’nden doğan Büyüksu Çayı’na yalnızca 100 ila 200 metre mesafe yakınında yer alıyor. Proje, aynı zamanda Mengen Çayı, Abant Deresi, Filyos ve Devrek çayları ile Gökçesu beldesine de yakın. Bölge, Bolu’nun içme suyunu beslendiği havza.

∗∗∗

MİLLİ PARKLAR AKP ELİYLE TALANA AÇILACAK

Diğer yandan etrafı maden ve enerji projeleriyle kuşatılan milli parklarının talanının da önü iktidar eliyle açılmak isteniyor. AKP iktidarının 77 yıldır yasayla korunan milli parkları yapılaşmaya açmak için hazırladığı teklifle birlikte, 50 milli park ve 274 tabiat parkı “kamu yararı” adı altında talana açacak. Teklifi hazırlayan AKP Sivas Milletvekili Rukiye Toy’un önerisiyle, koruma alanlarına turizm tesisi, otel, doğalgaz hattı ve altyapı projeleri yapılabilecek. Tehdit altındaki Milli Parklar ve Tabiat Parkları’nın içerisinde Abant ve Yedigöller’de yer alıyor. Tehdit altındaki Parkları’ndan bazıları şunlar: Bolu Abant, Yedigöller, Burdur Salda Gölü, Tunceli Munzur Vadisi, Antalya Saklıkent, Artvin Karagöl-Sahara, Marmaris, Artvin Kaçkar, Çanakkale Troya, Manyas Kuş Cenneti, Antalya Köprülü Kanyon, Olimpos, Beydağları.