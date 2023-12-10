Bolu’nun yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı
Kaynak: İHA
Bolu’nun yüksek kesimlerinde dün gece etkili olan kar yağışı nedeniyle yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı.
Bolu’da dün gün boyu etkili olan yağmur, gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.
Abant Gölü Milli Parkı bölgesinde gece boyunca etkili olan kar yağışı nedeniyle yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı.
Kartpostallık görüntülerin ortaya çıktığı yüksek kesimlerde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.
Soğuk havanın etkili olduğu bölgede sıcaklık sıfırın altında 2 derece olarak ölçüldü.
Abant Gölü Milli Parkı’nı ziyaret eden vatandaşlar, kar manzarasında bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.
Soğuk havadan etkilenen tatilciler akşam saatlerinde dönüş yolculuğuna başladı.
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