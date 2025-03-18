Bolu’nun yüksekleri beyaz örtüyle kaplandı

Bolu’nun yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı.

Bolu’da sabah saatlerinde etkili olan yağmur yağışı, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Gerede ilçesinin yaylalarında sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı. Kartpostallık görüntülerin ortaya çıktığı yüksek kesimlerde kar kalınlığı yer yer 5 santimetreye kadar ulaştı. Soğuk havanın etkili olduğu bölgede sıcaklık sıfırın altında 2 derece olarak ölçüldü.