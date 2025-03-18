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Bolu’nun yüksekleri beyaz örtüyle kaplandı

Bolu’nun yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı.

Ajans Haberleri
  • 18.03.2025 15:12
  • Giriş: 18.03.2025 15:12
  • Güncelleme: 18.03.2025 15:13
Kaynak: İHA
Bolu’nun yüksekleri beyaz örtüyle kaplandı

Bolu’da sabah saatlerinde etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Gerede ilçesinin yaylalarında sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı.

Kartpostallık görüntülerin ortaya çıktığı yüksek kesimlerde kar kalınlığı yer yer 5 santimetreye kadar ulaştı.

Soğuk havanın etkili olduğu bölgede sıcaklık sıfırın altında 2 derece olarak ölçüldü.

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