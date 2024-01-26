Boluspor, alacağı olan eski kalecisi Ozan Evrim Özenç ile anlaştı

1. Lig takımlarından Boluspor, kulüpten alacağı olan eski kalecisiyle ödeme yapılması konusunda anlaşmaya vardı.

Takımda 2019-2020 yıllarında forma giyen Ozan Evrim Özenç, alacağını gerekçe göstererek Boluspor'u icraya verdi.

Özenç'in avukatı ve icra memuru, bu nedenle kulüp tesislerine geldi.

Kulüp Başkanı Savaş Abak, oyuncunun avukatı ve icra memuruyla görüştü. Görüşme sonucu 250 bin lira alacağın, faizi ve masraflarıyla 1 milyon lira peşin ve 709 bin lira olarak sezon sonunda ödenmesi yönünde anlaşma sağlandı.

Kulüp Başkanı Abak, gazetecilere, Boluspor Kulübünden masa, sandalye ve televizyonun götürülmesinin yakışık almayacağını belirterek, "Ama bunu yapanlara da yazıklar olsun. 250 bin lirayı 1 milyon 709 bin lira olarak ödüyorum." dedi.

Borçlar nedeniyle önceki yönetimlere eleştirilerde bulunan Abak, "Ödeye ödeye bu kaç etti. 75 milyon lira ödedim, bu hariç. Bununla beraber eskilere ödediğim para 76 milyon 709 bin lira oldu." ifadelerini kullandı.