Boluspor, Altay maçının hazırlıklarını sürdürdü

Boluspor, Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında oynayacağı Altay maçının hazırlıklarına devam etti.

Kırmızı-beyazlı ekip, kulübün Karaçayır Mahallesi'nde bulunan tesislerinde teknik direktör Yalçın Koşukavak koordinesinde antrenman yaptı.

Antrenmana koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra pas ve top kapma çalışması gerçekleştirdi.

Bolu ekibi, yaklaşık 2 saat süren antrenmanı teknik ve taktik çalışmalarla tamamladı.

Boluspor, 28 Nisan Pazar günü saat 16.00'da Altay'ı ağırlayacak.