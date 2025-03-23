Boluspor, Bandırmaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Trendyol 1. Lig takımlarından Geosis Boluspor, Teksüt Bandırmaspor maçının hazırlıklarına devam etti.
Kaynak: AA
Ligin 31. haftasında 28 Mart Cuma günü Teksüt Bandırmaspor'u konuk edecek kırmızı beyazlı ekip, Karaçayır Mahallesi'ndeki tesislerinde antrenman yaptı.
Teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, koşu, ısınma, 5'e 2 ve hızlı hücum geçiş taktiği çalışması gerçekleştirdi.
Bolu ekibi, Teksüt Bandırmaspor maçının hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürecek.
Fiziki altyapı yetersizliği gerekçesiyle Bolu Atatürk Stadı'nın kapatılması nedeniyle maçın oynanacağı stat hafta içinde netlik kazanacak.