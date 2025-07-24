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Boluspor, Barış Alıcı’yı transfer etti

Ajans Haberleri
  • 24.07.2025 10:43
  • Giriş: 24.07.2025 10:43
  • Güncelleme: 24.07.2025 10:43
Kaynak: DHA
Boluspor, Barış Alıcı’yı transfer etti

Mutlu YUCA/BOLU(DHA) – 1’inci Lig takımlarından Boluspor, Süper Lig'in yeni takımı Kocaelispor’dan Barış Alıcı'yı 1 yıllık sözleşme ile transfer etti.

1’inci Lig takımlarından Boluspor, tesislerinde yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken, yeni transferlerle kadrosunu güçlendiriyor. Kırmızı-beyazlı takım Süper Lig'in yeni takımlarından Kocaelispor’da forma giyen 28 yaşındaki Barış Alıcı ile anlaştı. Boluspor tesislerinde kulüp başkanı Erdal Bayrak ve yönetim kurulu üyelerinin katıldığı törenle Alıcı, 1 yıllık sözleşmeye imza attı. (DHA)

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