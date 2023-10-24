Boluspor, Bodrum FK maçının hazırlıklarına başladı
Kaynak: AA
Boluspor, Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Bodrum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Ligde 9 puanla 13'üncü sırada yer alan kırmızı-beyazlı ekip, 28 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da Bolu Atatürk Stadı'nda Bodrum FK ile karşılaşacak.
Karşılaşmanın hazırlıklarına Karaçayır Mahallesi'ndeki kulüp tesislerinde başlayan Bolu ekibi, teknik direktör Yalçın Koşukavak gözetiminde antrenman yaptı.
Yaklaşık 2 saat süren idmanda futbolcular, ısınma koşusunun ardından teknik ve taktik çalışma gerçekleştirdi.
Kırmızı-beyazlı ekip, Bodrum FK maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Sıradaki Haber