Boluspor - Çorum FK maçı hangi kanalda, saat kaçta? Boluspor - Çorum FK maçı yayın bilgisi

Trendyol 1. Lig’de play-off yarışını yakından ilgilendiren kritik mücadelelerden biri Bolu’da oynanacak. Futbolseverler ise şimdiden “Boluspor - Çorum FK maçı hangi kanalda, saat kaçta?” sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Ligin üst sıralarını doğrudan etkileyebilecek karşılaşmada Boluspor sahasında Arca Çorum FK’yı konuk edecek.

Bolu Atatürk Stadyumu’nda oynanacak mücadele, hem play-off hattını hem de üst sıralardaki dengeleri değiştirebilecek potansiyele sahip. Ev sahibi Boluspor çıkışını sürdürmek isterken, Çorum FK ise ilk 3 hedefi doğrultusunda kritik deplasmandan puan veya puanlarla dönmenin hesaplarını yapıyor. İşte Boluspor - Çorum FK maçı hakkında tüm detaylar…

BOLUSPOR - ÇORUM FK MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol 1. Lig’in 30. haftasında oynanacak Boluspor - Arca Çorum FK karşılaşması 12 Mart Perşembe günü futbolseverlerle buluşacak.

BOLUSPOR - ÇORUM FK MAÇI SAAT KAÇTA?

Bolu Atatürk Stadyumu’nda oynanacak olan mücadele saat 16.00’da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Yusuf Adnan Kendirciler yönetecek.

BOLUSPOR - ÇORUM FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Boluspor ile Çorum FK arasında oynanacak Trendyol 1. Lig karşılaşması TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler mücadeleyi televizyon üzerinden canlı takip edebilecek.

BOLUSPOR - ÇORUM FK MAÇI ÖNCESİ PUAN DURUMU

Karşılaşma öncesinde iki takımın ligdeki konumu oldukça kritik. Çorum FK üst sıralarda yer alırken Boluspor ise play-off hattına yaklaşma hedefi taşıyor.

Takım Galibiyet Beraberlik Mağlubiyet Puan Sıra Boluspor 12 5 12 41 12 Çorum FK 16 5 8 53 4

BOLUSPOR - ÇORUM FK MAÇI ÖNCESİ TAKIM ANALİZLERİ

Boluspor çıkışını sürdürmek istiyor

Ev sahibi Boluspor, teknik direktör Suat Kaya yönetiminde son haftalarda yakaladığı çıkışı sürdürmenin peşinde. Özellikle iç sahada sergilediği dirençli oyunla dikkat çeken kırmızı-beyazlı ekip, play-off barajıyla arasındaki 4 puanlık farkı kapatmak için sahaya galibiyet hedefiyle çıkacak.

Bolu temsilcisi için bu karşılaşma yalnızca üç puan değil, aynı zamanda play-off yarışına yeniden güçlü şekilde dahil olma fırsatı anlamına geliyor.

Çorum FK ilk 3 hedefini sürdürüyor

Konuk ekip Arca Çorum FK ise ligde üst sıralarda yer alıyor. 53 puanla 4. sırada bulunan ekip, ilk 3 hedefi doğrultusunda Bolu deplasmanından puanla dönmek istiyor.

Sezon boyunca istikrarlı performans sergileyen Çorum temsilcisi, bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılması halinde üst sıralardaki iddiasını daha da güçlendirebilir.

İLK YARIDAKİ MAÇ GOLSÜZ BİTMİŞTİ

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşma 0-0 beraberlikle sonuçlanmıştı. Bu nedenle Bolu’daki mücadele iki takım açısından da rövanş niteliği taşıyor.

Her iki ekip de bu kez üç puanı almak için sahaya çıkacak ve mücadelede yüksek tempo bekleniyor.

BOLUSPOR - ÇORUM FK MAÇI NEDEN ÖNEMLİ?

Play-off yarışını doğrudan etkileyen bir karşılaşma.

Boluspor play-off hattına yaklaşmak istiyor.

Çorum FK ilk 3 hedefi için puan arıyor.

Sezonun ilk maçında gol çıkmamıştı.

MAÇIN OYNANACAĞI STAT: BOLU ATATÜRK STADYUMU

Karşılaşma Bolu’nun önemli spor tesislerinden biri olan Bolu Atatürk Stadyumu’nda oynanacak. Boluspor’un iç saha maçlarına ev sahipliği yapan stat, bu kritik mücadelede de futbolseverleri ağırlayacak.

