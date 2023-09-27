Boluspor, Erzurumspor FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol 1. Lig ekibi Boluspor, deplasmanda Erzurumspor FK ile 1 Ekim Pazar günü yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Yalçın Koşukavak gözetiminde Karaçayır Mahallesi'ndeki kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idmanda, kırmızı beyazlı oyuncular teknik ve taktik ağırlıklı çalıştı.

Erzurumspor FK maçıyla ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Koşukavak, takımın başına geldiğinde başka oyun modelinin olduğunu, yapılan çalışmalarla istenilen seviyeye gelen ekibin dominant oyun oynamaya çalıştığını belirtti.

Koşukavak, Erzurumspor FK maçını kazanmaları gerektiğini dile getirerek, "İnşallah kazanırız diye umut ediyorum. Sonra da zaten iç sahada biraz daha kadro kalitesi yüksek takımlar gelecek. Orada başka senaryolar var" dedi.