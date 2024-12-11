Boluspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü

Kulübün Karaçayır Mahallesi'ndeki tesislerinde, teknik direktör Arif Ufuk Kahraman yönetiminde 90 dakika süren antrenmanda kırmızı-beyazlı ekip, taktik çalıştı.

Gazetecilere açıklama yapan Kahraman, 2 haftadır oynadıkları karşılaşmalardan mağlup ayrıldıklarını anımsattı.

Ligde son 2 haftaya kadar play-off grubunda olduklarına dikkati çeken Kahraman, "Oyuncularımla yaptığım analizlerle güçlü yanlarımızı nasıl tekrar kazanabiliriz diye konuştuk. Kazanabileceğimiz 2 maçımız var. Özellikle Karagümrük ve arkasından Kocaeli maçı." değerlendirmesinde bulundu.