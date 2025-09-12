Boluspor, forvet Arda Usluoğlu ile sezon sonuna kadar anlaştı

BOLU (AA) - Trendyol 1. Lig takımı Boluspor, 19 yaşındaki forvet oyuncusu Arda Usluoğlu ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Kulübün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki paylaşımda, "Kulübümüz, Corendon Alanyaspor forması giyen Arda Usluoğlu ile sezon sonuna kadar geçici transfer konusunda anlaşma sağladı." ifadesine yer verildi.

Futbola Bucaspor 1928 altyapısında başlayan ve burada gelişimini sürdüren Usluoğlu, 2022 yılında Bucaspor 1928'de profesyonel oldu. Futbolcu, 13 Eylül 2024'te ise Corendon Alanyaspor ile 3 yıllık sözleşme imzalayarak Süper Lig ekibine transfer oldu.