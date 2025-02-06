Boluspor - Galatasaray maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Maçın hakemi kim?

Türkiye Kupası'nda C Grubu'nda mücadele eden Galatasaray, Boluspor deplasmanına çıkıyor. Peki Bolspor Galatasaray maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray'ın kadrosu, maçın hakemi ve detaylar şöyle:

TÜRKİYE KUPASI'NDA 7. RANDEVU

Galatasaray ve Boluspor, Türkiye Kupası'nda bugüne kadar 6 kez karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerde her iki takım da üçer galibiyet alarak eşit bir rekabet sergiledi. İki ekip son olarak 29 Ocak 2019'da, Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçında İstanbul'da karşılaştı. O mücadelede Galatasaray sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı. Bu karşılaşma, iki takımın kupa tarihinde yedinci kez kozlarını paylaşacağı anlamına geliyor.

GALATASARAY BOLUSPOR MAÇININ HAKEMİ

Karşılaşmanın hakem ekibi de belli oldu. Maçı Yiğit Arslan yönetecek, yardımcı hakemler Deniz Caner Özaral ve Egemen Savran olacak. Dördüncü hakemlik görevini ise Hasan Kaçar üstlenecek.

TÜRKİYE KUPASI C GRUBU TAKIMLARI

Konyaspor, 2 maçta aldığı 6 puanla grupta lider. İkinci sırada 4 puanla başakşehir bulunuyor. Eyüpspor ise 3 puanla maç fazlasıyla 3. sırada. Galatasaray 1 puanla maç eksiğiyle dördüncü sırada yer alıyor. Boluspor ve Çorum FK'nin ise puanı bulunmuyor.

Türkiye Kupası C Grubu'nda yer alan takımlar şöyle:

Galatasaray

Konyaspor

Başakşehir

Eyüpspor

Boluspor

Çorum FK

GALATASARAY BOLSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasındaki ikinci maçında Boluspor ile karşılaşacak. 6 Şubat Perşembe günü Bolu Atatürk Stadyumu’nda oynanacak mücadele, saat 16.00’da başlayacak ve A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.