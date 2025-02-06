Boluspor - Galatasaray maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Maçın hakemi kim?
Galatasaray Ziraat Türkiye Kupasındaki ikinci maçında Boluspor karşısına çıkıyor. Peki Boluspor - Galatasaray maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray'ın grubundaki rakipler kimler? Türkiye Kupası Galatasaray puan durumu ve maçın hakem bilgisi haberimizde.
Türkiye Kupası'nda C Grubu'nda mücadele eden Galatasaray, Boluspor deplasmanına çıkıyor. Peki Bolspor Galatasaray maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray'ın kadrosu, maçın hakemi ve detaylar şöyle:
TÜRKİYE KUPASI'NDA 7. RANDEVU
Galatasaray ve Boluspor, Türkiye Kupası'nda bugüne kadar 6 kez karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerde her iki takım da üçer galibiyet alarak eşit bir rekabet sergiledi. İki ekip son olarak 29 Ocak 2019'da, Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçında İstanbul'da karşılaştı. O mücadelede Galatasaray sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı. Bu karşılaşma, iki takımın kupa tarihinde yedinci kez kozlarını paylaşacağı anlamına geliyor.
GALATASARAY BOLUSPOR MAÇININ HAKEMİ
Karşılaşmanın hakem ekibi de belli oldu. Maçı Yiğit Arslan yönetecek, yardımcı hakemler Deniz Caner Özaral ve Egemen Savran olacak. Dördüncü hakemlik görevini ise Hasan Kaçar üstlenecek.
TÜRKİYE KUPASI C GRUBU TAKIMLARI
Konyaspor, 2 maçta aldığı 6 puanla grupta lider. İkinci sırada 4 puanla başakşehir bulunuyor. Eyüpspor ise 3 puanla maç fazlasıyla 3. sırada. Galatasaray 1 puanla maç eksiğiyle dördüncü sırada yer alıyor. Boluspor ve Çorum FK'nin ise puanı bulunmuyor.
Türkiye Kupası C Grubu'nda yer alan takımlar şöyle:
- Galatasaray
- Konyaspor
- Başakşehir
- Eyüpspor
- Boluspor
- Çorum FK
GALATASARAY BOLSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasındaki ikinci maçında Boluspor ile karşılaşacak. 6 Şubat Perşembe günü Bolu Atatürk Stadyumu’nda oynanacak mücadele, saat 16.00’da başlayacak ve A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.