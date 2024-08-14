Boluspor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdürdü

Sabah antrenmanına koşuyla başlayan kırmızı-beyazlı ekip, daha sonra kuvvet çalışması yaptı. Teknik direktör Serhat Gülpınar koordinesindeki antrenman yaklaşık 2 saat sürdü.

Bolu ekibi, maçın hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürecek.

Teknik direktörü Serhat Gülpınar, gazetecilere yaptığı açıklamada, ligin ilk haftasında sahalarında oynadıkları Alagöz Holding Iğdır FK maçına değinerek, "Hazır olma açısından çok eksik olan oyuncu vardı. Kamp geçirmemiş oyuncular var. Bizden sonra katılan oyuncular var. Hem bunları mümkün olduğu kadar sakatlanmadan hazır hale getirmek hem de maç periyoduna hazırlamak için uğraşıyoruz. Ama tabii bu işler çok kolay olmuyor" diye konuştu.