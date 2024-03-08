Boluspor - Giresunspor: 2-1
Kaynak: DHA
1’inci Lig'in 26’ncı haftasında Boluspor, kendi sahasında Giresunspor’u 2-1 mağlup etti.
12’nci dakikada sağ kanattan Gigic’in ceza sahası içerisine attığı pasta topla buluşan Jefferson'un şutu ağlarla buluştu: 1-0.
29’uncu dakikada Oğuz Kağan’ın sağ kanattan çektiği şutta kaleci Erkan topu son anda çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı Boluspor’un 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.
48’inci dakikada rakip oyuncudan seken topu önünde bulan Talha’nın ceza sahası dışından çektiği şut ağlara gitti: 1-1.
57’nci dakikada kulanılan serbest vuruşta Oulare’nin kafa şutunu çıkarmak isteyen Talha, kendi kalesine gol attı. 2-1
Karşılaşma Boluspor’un 2-1’lik üstünlüğü ile sona erdi. (DHA)