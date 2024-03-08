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Boluspor - Giresunspor: 2-1

Ajans Haberleri
  • 08.03.2024 23:18
  • Giriş: 08.03.2024 23:18
  • Güncelleme: 08.03.2024 23:18
Kaynak: DHA
Boluspor - Giresunspor: 2-1

1’inci Lig'in 26’ncı haftasında Boluspor, kendi sahasında Giresunspor’u 2-1 mağlup etti.

12’nci dakikada sağ kanattan Gigic’in ceza sahası içerisine attığı pasta topla buluşan Jefferson'un şutu ağlarla buluştu: 1-0.

29’uncu dakikada Oğuz Kağan’ın sağ kanattan çektiği şutta kaleci Erkan topu son anda çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Boluspor’un 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

48’inci dakikada rakip oyuncudan seken topu önünde bulan Talha’nın ceza sahası dışından çektiği şut ağlara gitti: 1-1.

57’nci dakikada kulanılan serbest vuruşta Oulare’nin kafa şutunu çıkarmak isteyen Talha, kendi kalesine gol attı. 2-1

Karşılaşma Boluspor’un 2-1’lik üstünlüğü ile sona erdi. (DHA)

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