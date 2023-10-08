Boluspor-Göztepe maçının ardından

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Göztepe'ye 2-0 yenilen Boluspor'un yardımcı antrenörü Fatih Uygun, üzgün olduklarını belirterek, "Bu milli arada umarım bir an önce toparlanırız." dedi.

Geçen hafta deplasmanda oynanan Erzurumspor maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle basın toplantısına katılamayan Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak'ın yerine toplantıda yer alan Uygun, maçın zor geçeceğini bildiklerini söyledi.

Uygun, rakibin iki yıldır aynı oyun modeliyle oynadığını belirterek, "Savunma organizasyonunda iyi olan bir takımdı. Buna rağmen biz onların savunma dengesini bozup, bir şekilde onları özellikle topu yere indirerek hatalarından faydalanmak istedik. Ama ilk yarı bunu yapamadık." ifadelerini kullandı.

İkinci yarıda maça ortak olabilecekleri anda kaçırdıkları penaltının, oyundan psikolojik olarak düşmelerine neden olduğunu anlatan Uygun, "Üzgünüz, bu milli arada umarım bir an önce toparlanırız." diye konuştu.

- Göztepe cephesi

Göztepe Teknik Direktörü Radomir Kokovic ise kolay maç olmayacağını bildiklerini, o yüzden karşılaşmaya çok iyi hazırlandıklarını dile getirdi.

"Özellikle maçın ilk yarısında fazlasıyla iyiydik." diyen Kokovic, "İkinci yarıya başlamadan önce rakibimizin risk alacağını biliyorduk. Sonra bir penaltı oldu ama burada gerçekten kalecimizin kurtarışı bize fazladan moral ve enerji verdi. Bu bizim için çok önemliydi. Bunun ardından da ikinci golü bulduk." değerlendirmesinde bulundu.

Kokovic, arka arkaya üçüncü deplasman galibiyeti alan oyuncularını tebrik ederek, "Şu an için aslında heyecanlanacak bir şey yok, daha bir şey başarmadık. Sezon başında kendimize hedef koyduk ve bu hedefe varmak için çok sıkı şekilde çalışıyoruz. Şu an doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.