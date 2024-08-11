Boluspor - Iğdır FK: 0-1
Kaynak: DHA
1’inci Lig’in ilk hafta maçında Boluspor kendi sahasında ağırladığı Iğdır FK’ye 1-0 mağlup oldu.
5’inci dakikada Regattin’in sol kanattan kale önüne yaptığı ortaya Thuram kafayla vurdu fakat top yan ağlara gitti.
36’ncı dakikada Regattin’in sol kanattan ceza sahası içerisine attığı pasta topla buluşan Ahmet'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.
65’inci dakikada Regattin’in kullandığı serbest vuruş kale direğinin üzerinden dışarı çıktı.
Karşılaşma Iğdır FK’nin 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.