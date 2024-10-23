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Boluspor, İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Ajans Haberleri
  • 23.10.2024 14:07
  • Giriş: 23.10.2024 14:07
  • Güncelleme: 23.10.2024 14:07
Kaynak: AA
Boluspor, İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Boluspor, Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Uğur Okulları İstanbulspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Kırmızı-beyazlı ekip, teknik direktör Ufuk Karaman yönetiminde Karaçayır Mahallesi'ndeki tesislerde yapılan antrenmanda kuvvet, pas, teknik ve taktik ağırlıklı çalıştı.

Kahraman, gazetecilere, deplasmanda oynayacakları karşılaşmayla ilgili analiz çalışması yaptıklarını belirterek, maçı kazanmak istediklerini söyledi.

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