Boluspor, İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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Boluspor, Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Uğur Okulları İstanbulspor maçının hazırlıklarına devam etti.
Kırmızı-beyazlı ekip, teknik direktör Ufuk Karaman yönetiminde Karaçayır Mahallesi'ndeki tesislerde yapılan antrenmanda kuvvet, pas, teknik ve taktik ağırlıklı çalıştı.
Kahraman, gazetecilere, deplasmanda oynayacakları karşılaşmayla ilgili analiz çalışması yaptıklarını belirterek, maçı kazanmak istediklerini söyledi.