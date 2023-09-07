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Boluspor, Kocaelispor maçının hazırlıklarına devam etti

Ajans Haberleri
  • 07.09.2023 15:49
  • Giriş: 07.09.2023 15:49
  • Güncelleme: 07.09.2023 15:50
Kaynak: AA
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Boluspor, Kocaelispor maçının hazırlıklarına devam etti

Boluspor, Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Kocaelispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Ligde oynadığı 4 maçta 3 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşayan ve 16. sırada yer alan kırmızı-beyazlı ekip, kulübün Karaçayır Mahallesi'ndeki tesislerinde teknik direktör Yalçın Koşukavak gözetiminde antrenman yaptı.

Yaklaşık 2 saat süren idmanda futbolcular, ısınma koşusunun ardından kuvvet çalışması gerçekleştirdi.

Yarın yapacağı idmanla çalışmalarını sürdürecek olan Bolu temsilcisi, 16 Eylül Cumartesi günü saat 19.00'da Yıldız Entegre Kocaeli Stadı'nda Kocaelispor ile karşılaşacak.

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