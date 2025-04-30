Boluspor, Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

BOLU (AA) - Geosis Boluspor, Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Ligde play-off'a katılma mücadelesi veren Boluspor, Karaçayır Mahallesi'ndeki tesislerde teknik direktör Yalçın Koşukavak gözetiminde çalıştı.

Futbolcular, antrenmanda koşu ve ısınma hareketlerinin ardından teknik ve taktik ağırlıklı çalışma yaptı.

Bolu Atatürk Stadı'nın fiziki altyapı yetersizliği nedeniyle kapatılmasından dolayı karşılaşma, 4 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da Yıldız Entegre Kocaeli Stadı'nda oynanacak.