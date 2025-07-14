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Boluspor, Nijeryalı futbolcu Rasheed Akanbi ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Ajans Haberleri
  • 14.07.2025 17:48
  • Giriş: 14.07.2025 17:48
  • Güncelleme: 14.07.2025 17:48
Kaynak: AA
Boluspor, Nijeryalı futbolcu Rasheed Akanbi ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

BOLU (AA) - Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, Nijeryalı futbolcu Rasheed Akanbi'yi kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 1999 doğumlu forvet ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Forvet ve kanat mevkilerinde görev yapabilen Akanbi, profesyonel kariyerine 2020 yılında Menemenspor'da başladı.

Menemenspor ve Kocaelispor formalarını giyen Akanbi, daha sonra Moldova'nın Sheriff ekibine transfer oldu.

Akanbi, kariyerinde UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi karşılaşmalarında da forma giydi.

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