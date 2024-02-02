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Boluspor, orta saha oyuncusu Jefferson Nogueira Junior'ı transfer etti

Trendyol 1. Lig takımlarından Boluspor, Brezilyalı orta saha oyuncusu Jefferson Nogueira Junior ile sözleşe imzaladı.

Ajans Haberleri
  • 02.02.2024 12:39
  • Giriş: 02.02.2024 12:39
  • Güncelleme: 02.02.2024 12:39
Kaynak: AA
Boluspor, orta saha oyuncusu Jefferson Nogueira Junior'ı transfer etti

Kulüpten yapılan açıklamada, Romanya’nın Petrolul takımından transfer edilen Jefferson ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, Brezilya'nın Campinas şehrinde doğan, futbola Figueirense takımında başlayan Jefferson'un, Fortaleza, Gaziantep FK, Moreirense ve Petrolul takımlarında forma giydiği kaydedildi.

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