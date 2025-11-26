Boluspor, Özbelsan Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı

Zübeyde ÖZMEN/BOLU,(DHA)- 1’inci Lig'in 15'inci haftasında deplasmanda Özbelsan Sivasspor ile karşılaşacak olan Boluspor, kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklara başladı.

Boluspor, Karaçayır Mahallesi’nde bulunan kulüp tesislerinde, teknik direktör Ertuğrul Arslan yönetiminde sabah antrenmanına çıktı. Deplasmanda karşılaşacağı Özbelsan Sivasspor maçına hazırlanan kımızı-beyazlı Boluspor oyuncuları, idmanda, ısınma koşusunun ardından teknik ve taktik çalışması yaptı. Antrenmanda, oyuncuların neşeli hali gözlerden kaçmadı. (DHA)

FOTOĞRAFLI