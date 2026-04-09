Boluspor – Sivasspor Maçı Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

Trendyol 1. Lig’de sezonun son haftalarına girilirken heyecan dorukta! Kümede kalma ve play-off hedeflerinin kesiştiği kritik mücadelede Boluspor ile Sivasspor karşı karşıya geliyor. Futbolseverler ise “Boluspor – Sivasspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?” sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte karşılaşmaya dair tüm detaylar…

BOLUSPOR – SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig’in 34. haftasında oynanacak Boluspor – Özbelsan Sivasspor mücadelesi, 9 Nisan Perşembe günü saat 17.00’de başlayacak. Karşılaşmada düdük Burak Demirkıran tarafından çalacak.

BOLUSPOR – SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Bolu Atatürk Stadyumu’nda oynanacak kritik mücadele, TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler karşılaşmayı şifresiz olarak takip edebilecek.

MAÇIN OYNANACAĞI STADYUM

Karşılaşma, Bolu’nun önemli spor merkezlerinden biri olan Bolu Atatürk Stadyumu’nda oynanacak. Ev sahibi ekip, taraftar desteğini arkasına alarak sahaya çıkacak.

BOLUSPOR’UN SON DURUMU

Boluspor, son haftalarda topladığı puanlarla ligde kalma yolunda önemli bir avantaj elde etti. Ancak 42 puanla henüz tamamen rahatlamış değil. Bu nedenle Sivasspor karşısında alınacak bir galibiyet, sezonun geri kalanı için büyük önem taşıyor.

Boluspor’un Hedefi

Ligde kalmayı matematiksel olarak garantilemek

İç saha avantajını iyi değerlendirmek

Güçlü rakip karşısında kritik puan almak

SİVASSPOR’UN SON DURUMU

Özbelsan Sivasspor ise 47 puanla 9. sırada yer alıyor ve play-off hattını zorluyor. Geçtiğimiz haftalarda alınan sonuçlar sonrası ilk 7 hedefi daha da yakın hale geldi.

Sivasspor’un Hedefi

Play-off hattına girmek

Deplasmandan puan veya puanlarla dönmek

Sezonun kritik virajını kayıpsız geçmek

MAÇ ÖNCESİ KRİTİK DETAYLAR

Detay Bilgi Maç Boluspor – Özbelsan Sivasspor Tarih 9 Nisan 2026 Saat 17.00 Stadyum Bolu Atatürk Stadyumu Yayın TRT Spor Hakem Burak Demirkıran

MAÇ NEDEN ÖNEMLİ?

Bu karşılaşma, iki takım için de sezonun kaderini etkileyebilecek nitelikte. Boluspor ligde kalma mücadelesi verirken, Sivasspor play-off hedefi için sahaya çıkacak. Bu nedenle mücadele, hem skor hem de oyun anlamında yüksek tempoya sahne olabilir.

