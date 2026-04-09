Boluspor – Sivasspor Maçı Saat Kaçta, Hangi Kanalda?
Boluspor – Sivasspor maçı saat kaçta, hangi kanalda sorusu Trendyol 1. Lig’in kritik haftasında futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Play-off ve ligde kalma mücadelesinin kesiştiği bu önemli karşılaşmanın tüm detayları merak ediliyor.
Trendyol 1. Lig’de sezonun son haftalarına girilirken heyecan dorukta! Kümede kalma ve play-off hedeflerinin kesiştiği kritik mücadelede Boluspor ile Sivasspor karşı karşıya geliyor. Futbolseverler ise “Boluspor – Sivasspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?” sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte karşılaşmaya dair tüm detaylar…
BOLUSPOR – SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Trendyol 1. Lig’in 34. haftasında oynanacak Boluspor – Özbelsan Sivasspor mücadelesi, 9 Nisan Perşembe günü saat 17.00’de başlayacak. Karşılaşmada düdük Burak Demirkıran tarafından çalacak.
BOLUSPOR – SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Bolu Atatürk Stadyumu’nda oynanacak kritik mücadele, TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler karşılaşmayı şifresiz olarak takip edebilecek.
MAÇIN OYNANACAĞI STADYUM
Karşılaşma, Bolu’nun önemli spor merkezlerinden biri olan Bolu Atatürk Stadyumu’nda oynanacak. Ev sahibi ekip, taraftar desteğini arkasına alarak sahaya çıkacak.
BOLUSPOR’UN SON DURUMU
Boluspor, son haftalarda topladığı puanlarla ligde kalma yolunda önemli bir avantaj elde etti. Ancak 42 puanla henüz tamamen rahatlamış değil. Bu nedenle Sivasspor karşısında alınacak bir galibiyet, sezonun geri kalanı için büyük önem taşıyor.
Boluspor’un Hedefi
- Ligde kalmayı matematiksel olarak garantilemek
- İç saha avantajını iyi değerlendirmek
- Güçlü rakip karşısında kritik puan almak
SİVASSPOR’UN SON DURUMU
Özbelsan Sivasspor ise 47 puanla 9. sırada yer alıyor ve play-off hattını zorluyor. Geçtiğimiz haftalarda alınan sonuçlar sonrası ilk 7 hedefi daha da yakın hale geldi.
Sivasspor’un Hedefi
- Play-off hattına girmek
- Deplasmandan puan veya puanlarla dönmek
- Sezonun kritik virajını kayıpsız geçmek
MAÇ ÖNCESİ KRİTİK DETAYLAR
|Detay
|Bilgi
|Maç
|Boluspor – Özbelsan Sivasspor
|Tarih
|9 Nisan 2026
|Saat
|17.00
|Stadyum
|Bolu Atatürk Stadyumu
|Yayın
|TRT Spor
|Hakem
|Burak Demirkıran
MAÇ NEDEN ÖNEMLİ?
Bu karşılaşma, iki takım için de sezonun kaderini etkileyebilecek nitelikte. Boluspor ligde kalma mücadelesi verirken, Sivasspor play-off hedefi için sahaya çıkacak. Bu nedenle mücadele, hem skor hem de oyun anlamında yüksek tempoya sahne olabilir.
Boluspor – Sivasspor maçı ne zaman?
9 Nisan 2026 Perşembe günü oynanacak.
Boluspor – Sivasspor maçı saat kaçta?
Karşılaşma saat 17.00’de başlayacak.
Boluspor – Sivasspor maçı hangi kanalda?
TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
Maç nerede oynanacak?
Bolu Atatürk Stadyumu’nda oynanacak.
Boluspor kaç puanda?
42 puanla ligde kalma mücadelesi veriyor.
Sivasspor kaçıncı sırada?
47 puanla 9. sırada yer alıyor ve play-off hedefi bulunuyor.