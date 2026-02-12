Giriş / Abone Ol
Kaynak: DHA
Boluspor teknik direktör Suat Kaya ile anlaştı

Mutlu YUCA / BOLU, (DHA)- BOLUSPOR’da teknik direktör Erdal Güneş’in görevden alınmasının ardından yerine Suat Kaya getirildi.

1’inci Lig takımlarından Boluspor’da takımla birlikte çıktığı üç maçta iki mağlubiyet alan ve takımın başında sadece 13 gün görev yapan teknik direktör Erdal Güneş’in görevine son verildi. Kırmızı-beyazlı takımda Güneş’ten boşalan teknik direktörlük görevine Suat Kaya getirildi. Kaya, Boluspor tesislerinde sözleşmeye imza attı. (DHA)

