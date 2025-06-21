Boluspor yönetim kurulu, birlik ve destek çağrısı yaptı

BOLU (AA) - Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor'un yönetim kurulu, verecekleri destekle taraftarların kulübün yanında durması yönünde çağrıda bulundu.

Yönetim kurulundan yapılan yazılı açıklamada, göreve gelişlerinin üzerinden henüz bir hafta geçmesine rağmen bazı çevrelerce ortaya atılan ithamların ve olumsuz tutumların, kulübün birlik ve beraberliğine zarar verdiği kaydedildi.

Kulübün menfaatlerini ön planda tutarak, iç yapılanma ile teknik direktör konusu başta olmak üzere birçok alanda kapsamlı görüşmeler gerçekleştirildiği belirtilerek, şu görüşlere yer verildi:

"Zaman kaybına ve olası hatalara mahal vermemek adına süreci büyük bir hassasiyetle yürütüyor, en doğru kararı verebilmek için resmi imza sürecine bilinçli olarak geçilmemektedir. Olağan genel kurul öncesinde, eski yönetim kurulu ile yapılan karşılıklı mutabakat çerçevesinde kulüpten ayrılan futbolcular haricinde, göreve geldiğimiz tarihten bu yana, sözleşmesi devam eden hiçbir futbolcuyla yollar ayrılmamıştır. Yönetim kurulumuz, Boluspor'un mali yapısını da göz önünde bulundurarak, kulübümüze yakışır isimlerle yeni sezona güçlü bir şekilde başlamayı hedeflemektedir. Bu süreçte en büyük gücümüz, Boluspor sevdalılarının kulübümüzün yanında durması ve desteğini hissettirmesidir."