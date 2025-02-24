Boluspor’da Fethi Özer bu sezon kendini buldu

1’inci Lig ekiplerinden Boluspor’un 28 yaşındaki stoperi Fethi Özer, bu sezon gösterdiği performans ile kendini yeniden ispatladı.

1’inci Lig’in 26’ncı haftasında Boluspor deplasmanda Manisa FK’yı 2-0 mağlup ederek Play-Off hattı için iddiasını sürdürdü.

Bolu ekibinin 28 yaşındaki stoperi Fethi Özer de mücadelede 90 dakika sahada kaldı.

Geçtiğimiz sezon geçirdiği çapraz bağ sakatlığı nedeniyle sadece 1 resmi maçta forma giyebilen tecrübeli savunmacı, bu sezon 19 maçta görev alarak takımına 1 gollük katkıda bulundu.

Sakatlığını atlatan ve kırmızı-beyazlı ekibin vazgeçilmez isimlerinden birisi olan Fethi, savunmada yaptığı kritik müdahalelerle de dikkat çekiyor.

Hedeflerinin Süper Lig’e yükselmek olduğunu söyleyen Fethi Özer, “Geçtiğimiz sezon ağır bir sakatlık yaşadım ve uzun süre sahalardan uzak kaldım. Bu sene düzenli olarak forma giymeye başladığım için çok mutluyum. Play-Off yarışımız devam ediyor. Süper Lig’e yükselmek için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.