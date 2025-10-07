Boluspor’da teknik direktör Mustafa Er ile yollar ayrıldı
Kaynak: DHA
Mutlu YUCA/BOLU(DHA) – 1’inci Lig takımlarından Boluspor’da yönetim kurulunun aldığı kararla teknik direktör Mustafa Er ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesi feshedildi.
1’inci Lig takımlarından Boluspor’da son haftalarda alınan başarısız sonuçlar ve hafta sonu alınan mağlubiyet sonrası yönetim kurulu, teknik direktör Mustafa Er’in görevine son verme kararı aldı. Karşılıklı anlaşmanın ardından Mustafa Er’in sözleşmesi feshedildi.
