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Boluspor’da Teknik Direktör Turgay Altay yollar ayrıldı

Ajans Haberleri
  • 29.08.2023 13:03
  • Giriş: 29.08.2023 13:03
  • Güncelleme: 29.08.2023 13:03
Kaynak: İHA
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Boluspor’da Teknik Direktör Turgay Altay yollar ayrıldı

Trendyol 1. Lig’de 3 haftada 2 puan toplayabilen Boluspor’da Teknik Direktör Turgay Altay ile yollar ayrıldı.

Boluspor’da Teknik Direktör Turgay Altay dönemi sona erdi. 30 Haziran’da kırmızı-beyazlılarla sözleşme imzalayan 43 yaşındaki teknik adam, ligde çıktığı 3 karşılaşmada 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. 

Boluspor Kulübü Başkanı Savaş Abak, yapılan görüşmelerin ardından Altay ve ekibiyle yolların ayrılmasına yönelik karar aldı. 

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