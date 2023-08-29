Boluspor’da Teknik Direktör Turgay Altay yollar ayrıldı
Kaynak: İHA
Trendyol 1. Lig’de 3 haftada 2 puan toplayabilen Boluspor’da Teknik Direktör Turgay Altay ile yollar ayrıldı.
Boluspor’da Teknik Direktör Turgay Altay dönemi sona erdi. 30 Haziran’da kırmızı-beyazlılarla sözleşme imzalayan 43 yaşındaki teknik adam, ligde çıktığı 3 karşılaşmada 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.
Boluspor Kulübü Başkanı Savaş Abak, yapılan görüşmelerin ardından Altay ve ekibiyle yolların ayrılmasına yönelik karar aldı.