Bomba yağarken gözler Hürmüz’de

ABD ve İsrail'in İran'a saldırarak başlattığı savaş on birinci gününü geride bıraktı. ABD Başkanı Donald Trump savaşın beklenenden çok daha erken bitebileceğini söylerken dün de İsrail ve ABD, İran’a bomba yağdırdı.

ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, İran’a yönelik saldırılarda “en yoğun gün” ifadelerini kullanırken ABD’nin savaşta “kazanan taraf” olduğunu öne sürdü.

Savaş Bakanı İran’ı dünyayı rehin almak için nükleer bomba yarışına girmekle de suçladı.

10 GÜNDE 5 BİN HEDEF

Saldırılar yoğunlaşırken ABD Merkez Komutanlığı 10 günde 5.000'den fazla hedefi vurduklarını açıkladı. En az 50 İran gemisi de imha edildi. ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Caine ise İran’ın İsrail ve Körfez ülkelerine yönelik füze fırlatmalarının yüzde 90 azaldığını ileri sürdü. İsrail de geçen hafta boyunca İran'a 3 bin 400 saldırı düzenlediklerini duyurdu. "Bence savaş neredeyse bitti" diyen Trump tehditlerini dün de sürdürdü: “Eğer İran Hürmüz Boğazı üzerinden petrol akışını durduracak herhangi bir şey yaparsa, şu ana kadar gördüklerinden yirmi kat daha sert şekilde vurulacak.” İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Trump’ın savaşın "çok yakında" sona erebileceği yönündeki sözlerine rağmen, İsrail’in saldırılarını sürdüreceğini belirtti. Netanyahu, "Bugüne kadarki operasyonlarla rejimin kemiklerini kırıyoruz ve daha fazlasını yapmak için elimiz tetikte" dedi.

SAVAŞI İRAN BELİRLER

Buna karşılık İran Devrim Muhafızları (IRGC) "Savaşın sonunu belirleyecek olan biziz" diyerek tehditlere karşılık verdi. Sözcü Ali Mohammad Naini, bölgeden “tek bir litre petrolün” bile çıkmasına izin vermeyeceklerini belirtti. İran’ın güvenlik yetkililerinden Ali Laricani, de Trump’ın “daha sert saldırılar yaparız” yönündeki tehditlerini "boş" olarak nitelendirdi. Laricani paylaşımında ayrıca, "Kendine dikkat et, yok edilmemeye bak" ifadelerini kullandı. Bu arada dün yeni misilleme dalgası başlatan İran füzelerin savaş başlıklarını 1 tona çıkardı.

***

PETROL AKIŞI DURDU ‘FELAKET’ KAPIDA

Suudi petrol devi Aramco’nun Başkanı Amin Nasser, savaşın piyasalar için yıkıcı sonuçlar doğurabileceğini ve Hürmüz Boğazı’ndaki taşımacılığın başlamasının hayati önem taşıdığını söyledi. Nasser, "Kesintiler ne kadar uzun sürerse dünya petrol piyasaları için sonuçları o kadar felaket olur ve küresel etkileri de o kadar ağırlaşır" dedi. S. Arabistan ve Irak başta olmak üzere bölge ülkeleri günlük milyonlarca varillik kesintiye giderken BAE’nin en büyük rafinerisi operasyonlarını durdurdu.

***

LÜBNAN’DA BİR GÜNDE 100 BİN 10 GÜNDE 700 BİN KİŞİ GÖÇTÜ

İran’a eş zamanlı olarak Lübnan’a da savaş açan İsrail, ülkenin güneyindeki Sur ile kıyı kenti Sayda’da çeşitli yerleri vurdu. Saldırılarını sürdüren İsrail ordusunun sözcüsü Avichay Adraee, "İsrail ordusunun Litani Nehri'nin güneyinde şiddetli saldırılar düzenleyeceği" tehdidinde bulundu. Adraee, bölge halkına "evlerini terk etme ve Litani Nehri'nin kuzeyine geçme" uyarısı yaptı. Birleşmiş Milletler (BM), İsrail’in bitmek bilmeyen saldırıları nedeniyle Lübnan’da sadece 24 saat içinde 100 binden fazla kişinin ülke içinde yerinden edildiğini açıkladı. 28 Şubat’tan bu yana Lübnan’da 667 binden fazla kişinin yerinden edilmiş olarak kayıt yaptırdığı açıklandı. Saldırılarda ölü sayısının 486'ya, yaralı sayısının ise 1313'e yükseldiği de kaydedildi.

***

GÜNEY DOĞU ASYA KRİZDE

Artan akaryakıt fiyatlarının sarstığı Güneydoğu Asya ülkeleri sert önlemler almaya başladı. Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul, kamu kurumları ve devlet şirketlerine, doğrudan halka hizmet vermeyen personelin evden çalışmasını teşvik etmeleri talimatını verdi. Hükümet ayrıca Tayland’ın yurt dışı eğitim ve çalışma gezilerini de askıya aldığını duyurdu. Vietnam hükümeti de benzer tedbirler alırken, vatandaşlara özel araç kullanımını sınırlandırmaları çağrısında bulundu. Macaristan da yükselen enerji fiyatlarını gerekçe göstererek yakıt ihracatını yasakladı.

***

RUS PETROLÜNE SİNYAL

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonla görüşen Trump, artan petrol fiyatlarını düşürmek için "bazı ülkelere yaptırımları kaldıracaklarını" açıkladı. ABD Başkanı, hangi yaptırımların söz konusu olduğunu ve hangi ülkelere yönelik yaptırımların kaldırılacağını belirtmedi. Trump, İran savaşı nedeniyle "geçici" olarak kaldırmayı önerdiği yaptırımların "tekrar uygulanmayabileceğini" de belirterek, "Kim bilir? Belki de tekrar uygulamak zorunda kalmayız. O kadar çok barış olacak ki" ifadelerini kullandı. Trump, Putin’in İran konusunda yardımcı olmak istediğini dile getirdi.

***

BEŞTE BİRİ HÜRMÜZ’DEN

Dünya petrol arzının yaklaşık yüzde 20’sinin geçtiği Hürmüz Boğazı’ndaki deniz trafiği son günlerde ciddi şekilde aksadı. ABD ve İsrail'in İran'a saldırısıyla başlayan savaş, petrol fiyatlarında 2022'den bu yana görülen en hızlı artışı tetikledi. Wall Street Journal'da yayınlanan bir analize göre, Hürmüz Boğazı'nın uzun süre kapalı kalması halinde, petrol fiyatları 215 doları aşabilir. Artan petrol ve enerji fiyatı Türkiye’yi de şimdiden etkilemeye başladı. Tahran savaş devam ettiği sürece Hürmüz Boğazı’nı açmayacağını, tek bir geminin dahi geçişine izin vermeyeceğini söylüyor.

***

MALATYA’YA PATRİOT KONUŞLANDIRILIYOR

Önce Hatay ardından da Antep semalarında balistik mühimmatın Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO tarafından etkisiz hale getirilmesi sonrasında Malatya’ya Patriot hava savunma sistemi kurma kararı alındı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, "Bölgemizde yaşanan son gelişmeler kapsamında milli düzeyde aldığımız tedbirlere ilave olarak NATO tarafından hava ve füze savunma tedbirleri artırılmıştır. Bir Patriot Sistemi Malatya'da konuşlandırılmaktadır" denildi.

FİDAN ARAKÇİ İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Fidan Türk hava sahasının ihlal edilmesinin "kabul edilemez" olduğunu belirtti. Arakçi de füzelerin "İran kaynaklı olmadığını, konuyla ilgili araştırma yapılacağını” söyledi.