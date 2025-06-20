Bombalar özgürlük getirmez, Molla rejimini kadınlar yıkacak

BirGün Kadın Kolektifi

İsrail ve İran arasındaki çatışmalar sürüyor. Uluslarası hukuku yok sayan İsrail emperyalist haydutluğa devam ediyor. Gazze’de büyük bir kısmı kadın ve çocuklardan oluyan sinledce sivili katleden İsrail’in Başbakanı Binyamin Netanyahu geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan yaptığı açıklamada, İsrail’in İran’a karşı sürdürdüğü saldırılara değinerek, "Umuyorum özgürlüğünüze giden yolu açacağız" dedi.

İran'da 50 yıldır baskı uyguladığını söylediği rejimin, kendi ülkelerini ortadan kaldırmakla tehdit ettiğini ileri süren İsrail Başbakanı, “Biz görevimizi yerine getirirken aynı zamanda sizin özgürlüğünüze giden yolu da açıyoruz" ifadelerini kullandı.

UTANMAZ NETANYAHU

Netanyahu utanmazca "Daha önce hiç bu kadar zayıf olmamışlardı. Bu sizin ayağa kalkıp sesinizi duyurmanız için bir şans" diyerek, İran karşıtı protestolarda sıklıkla kullanılan "Kadın, yaşam, özgürlük" sloganını dile getirdi.

İranlı kadınlar “bombaların özgürlük getirmeyeceğini” söyleyerek emperyalist haydutluğa tepki gösterdi.

İranlı yazar ve aktivist Sahar Delijani ise İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını rejim değişikliği çağrılarıyla meşrulaştırdığını ifade etti.

Delijani şu ifadeleri kullandı: “Ben İran'da bir hapishanede doğdum. Ailem hapishanelerde tutuldu. İran rejiminin işlediği suçlar hakkında bana anlatabileceğiniz hiçbir şey, benim kanım ve kemiklerimle yaşamadığım bir şey değildir. Bu, halkımın bombalanmasını, sakat bırakılmasını, öldürülmesini, evlerinin yıkılmasını istediğim anlamına gelmez. Eğer özgürlük vizyonunuz sadece masum insanların hayatlarının yok edilmesiyle gerçekleşecekse, o zaman sizin peşinde olduğunuz şey özgürlük değildir.”

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DELİJANİ’NİN HİKÂYESİ

1980’lerdeki İran-Irak savaşı sırasında binlerce muhalif İran İslam Cumhuriyeti tarafından hapsedildi ve 1988’de bu mahkûmlardan binlercesi infaz edildi. (Uluslararası Af Örgütü bu sayıyı 4.500 ila 5.000 arasında veriyor)

Hapsedilenlerden biri de Sahar Delijani annesi. Anne Delijani 1983 yılında Tahran’da bir mahkum ve hamile bir kadındı. Suyu geldiğinde gözleri bağlıydı ve bir minibüsün arkasında yolculuk ediyordu. Saatlerce bir odada tutulmuş, sorgulanmış ve doğum sancıları çekmişti. Sonunda bebeği doğduğunda, annesinin onu ilk kez kucağına almasına izin verilmesi saatler alacaktı. Sahar Delijani 12 yaşındayken ailecek Kaliforniya’ya taşınmak zorunda kaldılar.